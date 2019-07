Bram Zwanen schiet Helmond Sport met geweldige goal voorbij sparringspartner Al-Ahli

Met een snoeiharde pegel zorgde Bram Zwanen al in de veertiende minuut voor het verschil. Helmond Sport kreeg tegen Al-Ahli uit Qatar genoeg kansen op 2-0, maar uiteindelijk bleef het op sportpark De Ark in Mierlo bij één treffer: 1-0.

Volledig scherm Helmond Sport © BSR Agency

Helmond Sport trad tegen Al-Ahli, waar voormalig Oranje-international Nigel de Jong schitterde door afwezigheid, aan in een 1-4-2-3-1-formatie en niet zoals afgelopen weken in een 1-4-4-2-systeem. Zwanen speelde op ‘10', achter spits Givan Werkhoven. Verder was het opvallend dat buitenspeler Diego Snepvangers werd getest als linksback.

Het fysiek sterke Al-Ahli, met Premier League-reus Mohamed Diamé in de basis, kende een paar aardige momenten, maar nooit werd de doelman van Helmond Sport echt op de proef gesteld. Alleen in de slotfase van de wedstrijd mikten de gasten tweemaal naast in doelrijpe posities.

Lat en paal

De Helmondse thuisploeg was gedurende het oefenpotje een paar keer heel dicht bij scoreverdubbeling. Voor rust via Sander Vereijken en Werkhoven, die allebei net naast schoten. Na de pauze kopte Juul Respen in buitenspelpositie op de lat en een geweldige knal van Orhan Dzepar spatte uiteen op de paal.

Helmond Sport in de eerste helft: Van Gassel, Joppen, Klomp, De Louw, Snepvangers; Swinnen, Dzepar; Koolhof, Zwanen, Vereijken; Werkhoven.