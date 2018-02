Charlton Vicento keert na gesprek weer terug bij Helmond Sport

Ontevreden Charlton Vicento per direct weg bij Helmond Sport: 'Erg jammer'

30 januari Charlton Vicento (27) heeft Helmond Sport per direct de rug toegekeerd. Volgens de aanvaller, die op amateurbasis actief was, is de club de afspraak om over een contract te praten herhaaldelijk niet nagekomen. ,,Ik heb ook een stukje trots, heel erg jammer hoe het is gegaan."