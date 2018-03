Charlton Vicento verruilt Helmond Sport na dit seizoen voor Kozakken Boys

Helmond Sport opent vierde periode met remise in Emmen

17 maart Helmond Sport is met een 0-0 gelijkspel tegen FC Emmen aan de vierde periode begonnen. De ploeg van trainer Roy Hendriksen was de mindere ploeg, maar hield de boel – soms met kunst- en vliegwerk – dicht. In de slotfase had Jeroen Verkennis zomaar voor een overwinning kunnen zorgen.