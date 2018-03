Cijfers bieden Helmond Sport hoop op periodetitel

Sla de cijfers er maar op na: Helmond Sport verzamelde in de laatste 6 wedstrijden 13 punten: geen enkele eerstedivisieclub scoorde beter. Ook de verdediging is lang niet meer zo kwetsbaar als in de beginfase van het seizoen: in diezelfde zes duels kreeg het elftal van trainer Roy Hendriksen slechts 4 goals tegen, ook dat lukte geen enkele andere club. Dat biedt toch perspectief voor de Helmonders.

Stunt

Tel daarbij op dat niemand na de winterstop vaker scoorde dan Jordy Thomassen (9 goals) én dat Helmond Sport de laatste 8 duels met FC Oss niet verloor en alle cijfers voor een stunt zijn in de maak. Trainer Roy Hendriksen blijft kalm. ,,We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Natuurlijk, we zullen heus nog eens gaan verliezen, maar ook dan is de periode niet meteen weg." Hendriksen spreekt uit ervaring, vorig seizoen pakte hij ook al een periodetitel met Helmond Sport.

Edwards geblesseerd