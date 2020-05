Coronacrisis maakt financiële uitdaging Helmond Sport nog groter

Helmond Sport werkt druk aan een plan B, nu de coronacrisis het profvoetbal in het hart treft. De financiële uitdaging is groot, zeker ook omdat de club vooral afhankelijk is van sponsorgelden.

Financieel ligt er toch al een zware uitdaging voor Helmond Sport, zeker met de komst van het nieuwe stadion. Dat zei - inmiddels ex-voorzitter Frans Stienen - al bij de presentatie van de jaarcijfers in januari. Dat vervolgens een coronacrisis uitbrak, maakt het er zeker niet makkelijker op. Daarom werkt de directie van de club inmiddels druk aan een plan B om de komende seizoenen zwarte cijfers te schrijven. Het is ook niet voor niets dat directeur Leon Vlemmings onlangs met zo'n beetje alle sponsoren sprak en er inmiddels een stichting van sponsoren bij de club is betrokken om financieel een zetje te geven. Dat is nodig ook, want ongeveer 75 procent (een slordige 2,4 miljoen euro) van de inkomsten op de jaarbegroting van 3,1 miljoen komt uit sponsorgelden. Het grootste deel daarvan, minstens één miljoen euro, komt van hoofdsponsor Philippe van Esch, eigenaar van het bedrijf Vescom.

Verder sponsoren Metafa en Ariza een flink bedrag en zijn er zo'n 100 sponsoren uit het midden- en kleinbedrijf. En veel van die zelfstandigen worden door de coronacrisis hard geraakt. Het is de vraag of zij volgend seizoen hetzelfde zullen sponsoren, of juist niet. De club houdt daarom ook nauw contact met sponsoren. De cijfers voor dit seizoen zijn niet zo'n probleem, maar de komende jaren is de uitdaging - zeker door de coronacrisis- groter.

Veel seizoenkaarthouders hebben kaart al verlengd

Daarnaast komt er een slordige 200.000 euro per jaar binnen voor thuiswedstrijden. Helmond Sport wordt daarin niet zo hard geraakt dan een club als NAC, waar per thuisduel 19.000 mensen zitten. Wel is het een tegenvaller als het goedlopende businessclub-restaurant dicht moet blijven, dat levert de club een flink bedrag op. Verder is het een meevaller voor Helmond Sport dat een fors deel van de 600 seizoenkaarthouders zijn pas al heeft verlengd.

En er komt 287.000 euro aan tv-geld binnen op De Braak, ook volgend seizoen. Ook is er een noodfonds van de KNVB, internationals en ING, waarvan 5,5 miljoen euro naar het profvoetbal gaat. De verdeling is nog ongewis.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het voorontwerp van het nieuw te bouwen stadion van Helmond Sport, waar nog de nodige discussie over is. © MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD

Huur gaat omhoog

Genoeg over (eventuele) inkomsten, de club maakt ook kosten. Zeker ook met het oog op het nieuwe stadion dat medio 2023 op De Braak moet verrijzen. Over die invulling is nog volop discussie - Marjan Olfers is als mediator aangesteld - maar Helmond Sport moet per 1 juni 2020 sowieso 60.000 euro meer huur moet betalen. In het nieuwe stadion moet dat afhankelijk van de meters minstens 265.000 euro worden, tegenover 118.000 euro nu.

En dan zijn er nog salariskosten voor spelers, trainers en directie, jaarlijks zo'n 1,2 miljoen euro, waarvan 830.000 euro naar spelers gaat. Acht spelers én trainer Wil Boessen hebben een doorlopend contract, verder lopen er elf contracten af, ook de huurcontracten van Diego Snepvangers en Daan Klomp, en spelen er vier spelers voor een onkostenvergoeding. Daar kan mogelijk in gesneden worden, maar dat zal niet de voorkeur hebben: Helmond Sport heeft al een van de laagste budgetten en verkeert al enkele seizoenen in kelder van het betaalde voetbal.