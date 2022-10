Cupkoorts is Helmond Sport vreemd: alweer einde oefening na een ronde

Helmond Sport heeft niet bepaald cupkoorts onder de leden. Voor de elfde keer in de laatste twaalf jaar zit het bekeravontuur er al na één ronde op. Dit keer vond de eerstedivisionist zijn Waterloo in Deventer. De Helmonders verloren woensdagavond bij Go Ahead Eagles, de nummer dertien van de eredivisie, met 3-1.

Van een treurig afscheid van het bekertoernooi was dit keer geen sprake. En dat had niet alleen te maken met de kwaliteit van de tegenstander én het goede spel van Helmond Sport, ook met de plek des onheils. De sfeervolle Adelaarshorst gaf namelijk kippenvel, met gezang over en weer vanaf volle tribunes (dik achtduizend toeschouwers).

Kippenvel

En dat kippenvel begon al voor de wedstrijd, toen de thuisclub in zwarte shirts en met een erehaag het veld betrad om de onlangs overleden vader van aanvoerder Bas Kuipers te gedenken. Helmond Sport had eerder op de avond al de aanvoerder van Eagles een hart onder de riem gestoken, met een gesigneerd wedstrijdshirt van de club.

Het duel begon dramatisch voor Helmond Sport. Zo stond de ploeg van trainer Sven Swinnen al achter na nog geen zeven minuten. En dat mocht Gaetan Bosiers zich aanrekenen. De linksbuiten dekte halfbakken bij een corner. Jay Idzes profiteerde met een halve volley vanaf de rand van het strafschopgebied: 1-0.

Van der Meer in de basis

Bosiers was een van de drie nieuwelingen in de basis. Ook Robin van der Meer en Jarno Lion stonden aan de aftrap tegen Go Ahead Eagles. Van der Meer, de laatste drie duels gepasseerd, stond op de plek van de zieke Tom Beugelsdijk. Lion speelde voor de geblesseerde Arno Van Keilegom, Bosiers verving Gabriel Culhaci.

Lion liet duidelijk van zich horen bij Helmond Sport. Zo was de middenvelder na negentien minuten dicht bij de gelijkmaker. Zijn poging ging over. Een schot van Hakon Lorentzen, die in de spits stond en Martijn Kaars op rechts, werd eerder al geblokt. Maar in plaats van de 1-1 viel de 2-0. En dat doelpunt was alleraardigst: Philippe Rommens pegelde na een dik halfuur de bal van buiten de zestien in de verre hoek.

De koek was daarna nog niet op de eerste helft. Eerst maakte Lorentzen op aangeven van Kaars de aansluitingstreffer, daarna bracht Sylla Sow het verschil weer op twee: 3-1. Na rust bleef de wedstrijd op en neer gaan, zo creëerden beide ploegen kansen, maar gescoord werd er niet meer.