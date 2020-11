Dankzij Loukili én Van Gassel zit het Helmond Sport nu wél mee in de slotfase: ‘Dit smaakt naar meer’

Iedereen stond al klaar in het strafschopgebied van NEC voor de vrije trap van Dean van der Sluijs. Helmond Sport stond in de 83ste minuut met 2-1 achter, dus zou het logisch zijn geweest als de linksback de bal in de doelmond zou pompen. Daar dacht Karim Loukili alleen anders over. ,,Ik zei tegen Deantje: leg die bal maar breed op mij, dan schiet ik hem er wel in", zei de aanvaller met een grijns van oor tot oor. Van der Sluijs legde de bal inderdaad breed, waarop Loukili op de voor hem inmiddels kenmerkende wijze naar binnen sneed en de bal hard in de verre hoek schoot: 2-2.