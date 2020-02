Dave Vermeulen verbindt zich als ambassadeur aan Helmond Sport: ‘Zit genoeg muziek in de club’

Helmond Sport en muzikant Dave Vermeulen (26) slaan de handen ineen: na Niels Vink wordt ook de voormalige finalist van The Voice of Holland ambassadeur van Heel Helmond Sport. Hij zet zich in om de regio vitaler te maken. Vermeulen: ,,Ik ben trots op Helmond, dat ben ik altijd geweest.”

Het was vlak voor de wedstrijd tegen NEC dat Helmond Sport-directeur Leon Vlemmings en muzikant Dave Vermeulen met elkaar in gesprek kwamen. De voormalige finalist van The Voice of Holland speelde op verzoek van supporter William Verkoelen in de businessclub een paar nummers, en dat viel in de smaak. ,,Ik moest me wel eerst bewijzen natuurlijk”, zegt Vermeulen lachend. Inmiddels is hij ambassadeur van Heel Helmond Sport.

Dat stemt Vermeulen trots. Als jochie ging hij met vader John vaak voetbal kijken op De Braak, ook nu wordt hij altijd nog op de hoogte gehouden van de uitslagen. ,,Voor zijn hart is het niet goed dat hij nog naar het stadion gaat, hij is nu een teletekstsupporter en kijkt wel zeven keer per wedstrijd hoeveel het staat”, zegt Vermeulen. Zijn vader keepte zelfs nog een blauwe maandag bij de selectie van Helmond Sport, wel als reserve, maar toch.

Zoon Dave kreeg de liefde voor de club zo toch een beetje mee. Hij voetbalde zelf ook een tijdje, bij Rood Wit’62 en Helmondia, maar merkte al snel dat zijn passie bij muziek ligt. ,,Ik ben het liefste met muziek bezig, dat is ook mijn passie.” Doordeweeks geeft hij veelal gitaarles, in de weekenden treedt hij op met zijn band Voltage. En op korte termijn gaat hij zich dus als ambassadeur inzetten voor Heel Helmond Sport, het project dat Helmond Sport is opgestart om de banden met de stad en de regio aan te halen. ,,Muziek inspireert en verbindt mensen en heeft een positief effect op de vitaliteit. Toen ik met Dave in gesprek kwam, dacht ik meteen: hoe mooi zou het zijn om weer een echte Helmonder aan Heel Helmond Sport te kunnen verbinden?”, zegt directeur Vlemmings.

‘Trots op Helmond’

Het doel van Heel Helmond Sport is om met mensen en partijen de regio en Helmond sportiever en vitaler te maken. Vermeulen gaat binnenkort bijvoorbeeld muziek spelen voor de ouderen van Savant Zorg. ,,Toen ik van de plannen hoorde, dacht ik meteen: hier moeten we muziek aan verbinden. Ik moet degene zijn die daar voor staat. Ik ben ook trots op Helmond, altijd al geweest”, zegt Vermeulen. En omdat Helmond Sport samenwerkt met OMO Scholengroep, ziet hij ook kansen voor muziek in het onderwijs.

Kortom: Vermeulen en Heel Helmond Sport willen de regio sportiever en vitaler maken. En daarvoor zijn ambassadeurs nodig. Naast Vermeulen zet ook rolstoeltennisser Niels Vink zich als ambassadeur voor het project in, net als spelers en jeugdspelers van Helmond Sport en steeds meer ondernemers. Vlemmings: ,, Heel Helmond Sport is een manier om een gezonde BVO te worden, te groeien en weer structureel sportief te presteren.”

Underdogpositie

Toch gaat het op straat vaak over het voetbal, dat momenteel erg tegenvalt: Helmond Sport staat laatste. Dat houdt Vermeulen geen moment tegen. ,,Ik benader het vanuit de underdogpositie. Heb je mij eerder ooit op de radio gehoord? Ik heb tien jaar in cafeetjes staan spelen en sta nu in de Heineken Music Hall. Waarom zou ik niet aan iets mee bouwen, dat alleen maar succesvol kan worden? Er zit genoeg muziek in Heel Helmond Sport.”