De Bie en Bosiers: voor de laatste keer carpoolend naar Helmond Sport

Zes kaarten heeft Gaétan Bosiers geregeld. De hele familie uit België komt over. De wedstrijd van vanavond in eigen stadion is dan ook een bijzondere. FC Den Bosch-thuis staat in zijn carrière namelijk te boek als de laatste paragraaf in het Helmondse hoofdstuk. ,,Normaal komt alleen mijn vader kijken”, erkent Bosiers. ,,Pap is mijn trouwe supporter. Maar omdat dit de laatste wedstrijd is, zijn er nu meer bij.”