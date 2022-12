De bijzondere onderhandelingen tussen Bob Peeters en Helmond Sport: ‘Ik kreeg nog net één uur uitstel’

Een knalharde deadline werd hem door Philippe van Esch gesteld. Binnen een kwartier moest Bob Peeters beslissen of hij coach wilde worden anders zou Helmond Sport op zoek gaan naar een ander. Lachend vertelt de 48-jarige Belg over de ‘pittige’ onderhandelingen met de directeur van de eerstedivisieclub. ,,Ik kreeg nog net een uur uitstel. Ik móést even overleggen met mijn familie, ook met mijn dochter die op kot zit in Leuven.” Met een grijns: ,,Of hoe zeggen jullie dat hier? Op kamers?”