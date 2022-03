De blik kan na een beroerde avond al op volgend seizoen bij Helmond Sport: dit gaat er veranderen

Hij is normaal gesproken de meest betrouwbare speler van Helmond Sport, maar vrijdag even niet. Jarno Lion (21) is in zijn eerste volledige seizoen als profvoetballer een zekerheidje op het middenveld, maar uitgerekend hij beleefde dus een afgrijselijke avond in het Yanmar Stadion van Almere City FC. De huurling van KV Mechelen had er flink de pest in na de harde 3-0 nederlaag in Flevoland. ,,Een vreselijke avond, ja. En dan ben ik maandag ook nog geschorst omdat ik hier mijn vijfde gele kaart pak: alles komt nu in één keer.”