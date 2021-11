De donkere dagen voor Kerst beginnen dit jaar al vroeg voor Helmond Sport: ‘Kom je geen steek verder mee’

Nee, het is op dit moment niet bepaald een pretje om speler van Helmond Sport te zijn. Kijk alleen al naar de lichaamstaal van Jellert Van Landschoot (24), bij wie de teleurstelling tot in elke vezel van zijn lichaam voelbaar was na de even kansloze als pijnlijke nederlaag tegen Excelsior. Met een diepe zucht probeerde hij de fase waarin zijn ploeg verkeert te duiden. ,,Nee, het is absoluut niet leuk. We kunnen het wel iedere week hebben over alle spelers die we missen, maar daar kom je geen steek verder mee. We moeten het doen met deze groep”, zei hij.