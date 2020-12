De familie van Boyd Reith zingt nu voor de buis het clublied van Helmond Sport mee: ‘Vur welleke club bende gai?’

Helmond Sport breidt bestuur verder uit met William Verkoelen: ‘Bemoeide me toch al overal mee’

4 december Officieus was hij al bestuurslid, sinds vrijdag is William Verkoelen ook officieel onderdeel van het bestuur van Helmond Sport. De Helmonder hakte de knoop door nadat de club deze week te horen kreeg dat het nieuwe stadion er gaat komen. Dat was voor Verkoelen een belangrijke voorwaarde.