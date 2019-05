De glazen bol gaat naar Helmond: Jordan van der Gaag is de ultieme Profeet

Van der Gaag en Van den Boomen hadden er allebei vijf goed, Van Grinsven bleef steken op vier. In de laatste speelronde in de eredivisie vielen er 37 doelpunten, precies het aantal dat de NAC-huurling uitkomend voor Helmond Sport had voorspeld. Van den Boomen ging voor 31 doelpunten en dus ging de glazen bol naar Helmond. ,,Ik ben er zeker blij mee", aldus Van der Gaag. ,,Als je zelf laatste wordt en NAC ook dan is dat niet leuk. Nu win ik toch nog wat.”