De groeibriljant van Helmond Sport loopt na dit seizoen transfervrij de deur uit: ‘Wil een stap maken’

Helmond Sport deed hem een hele fraaie aanbieding, maar Boyd Reith (22) voelt dat het na twee jaar tijd wordt om de club te verlaten. De rechtsback is dan ook bezig aan zijn laatste wedstrijden, om te beginnen dinsdagavond tegen FC Emmen. ,,Ik hoop in de zomer een stap omhoog te maken.”

Reith werd door de scouting van Helmond Sport opgepikt in het beloftenteam van Sparta en maakte van begin af aan een prima indruk. Met zijn rushes over de rechterkant was hij vorig seizoen goed voor zeven assists, nu staat de teller vooralsnog op twee. Niet gek ook, want dit seizoen presteert Helmond Sport veel minder dan het vorige, al is Reith individueel aardig bezig: hij staat hoog in het spelersklassement van weekblad Voetbal International.

Het is daarom ook niet vreemd dat Helmond Sport er alles aan deed om de beste speler van de selectie nog wat langer te houden. Het contract van Reith loopt in de zomer af, vandaar dat er in de winterstop een ‘mooi aanbod’ kwam. ,,Aan de aanbieding heeft het niet gelegen, maar ik denk dat de zomer voor mij het juiste moment is om een stap te maken. Ik blijf Helmond Sport altijd dankbaar dat ze me de kans hebben gegeven”, benadrukt Reith.

Quote Ik doe er alles aan om mijn periode hier mooi af te sluiten. Dat we nu zo laag staan, gaat me ook aan het hart Boyd Reith, Helmond Sport

Gezichtsverlies

Zo links en rechts wordt er wel door clubs geïnformeerd, maar er is volgens Reith nog ‘weinig concreets’. Toen hij het aanbod van Helmond Sport afsloeg, werd ook duidelijk dat hij het seizoen sowieso in Helmond af zou maken. ,,Ik doe er alles aan om mijn periode hier mooi af te sluiten. Dat we nu zo laag staan, gaat me ook aan het hart.”

Helmond Sport staat laatste, ook al omdat het drie punten aftrek kreeg nadat de ploeg onlangs weigerde te spelen tegen FC Emmen. De Helmonders wezen op een spelerstekort, maar corona was niet de hoofdoorzaak, en dus was de KNVB onverbiddelijk. Dinsdag wordt de wedstrijd tegen de nummer 2 van de eerste divisie alsnog in Drenthe gespeeld. En krijgt de nieuwe trainer Sven Swinnen een nieuwe kans om zijn eerste punten te pakken. ,,Deze trainer wil wat eerder vooruit spelen, dat kost tijd. Dat zag je wel tegen FC Volendam”, benadrukt Reith.

Volledig scherm Sven Swinnen krijgt dinsdag een nieuwe kans om zijn eerste punten binnen te halen als trainer van Helmond Sport. © Kevin Senders/Helmond Sport

Derby

Helmond Sport speelde aan de bal heel aardig tegen de koploper, maar werd door defensief gestuntel voor rust al afgestraft. Het werd 4-1 en met FC Emmen wacht opnieuw een zware tegenstander. Trainer Swinnen is kalm. Hij wil in Emmen verder slijpen aan zijn speelwijze om vrijdag in de derby tegen FC Eindhoven écht gas te geven. Swinnen: ,,Dan moet het vuurtje pas echt gaan branden. Die derby is belangrijk, zeker ook voor onze supporters.”

De trainer mist in Emmen nog altijd Gaétan Bosiers (hamstrings), Jules Houttequiet (hamstrings) en Keyennu Lont (teen). Verder is het twijfelachtig of aanvaller Aaron Bastiaans de wedstrijd redt. Hij was vrijdag nog ziek.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Van Keilegom, Defise; Seys, Goselink, Van Landschoot.