De herrijzenis van Helmond Sport is onverwacht en groots maar ook niet genoeg

Uiteindelijk verloor Helmond Sport dus alsnog. Voor de zevende keer in de laatste acht duels. Trainer Sven Swinnen, die in februari het stokje overnam van de ontslagen Willy Boessen, overlegt zo een slecht rapport na tien duels, met slechts zes punten. Al is er met de Belg aan het roer wel meer spectakel en aanvalslust. En dat is ook wat wat waard.

Tegen promotiekandidaat Roda JC probeerde Swinnen het tij te keren met Arno van Keilegom als basisspeler. NEC-huurling Thomas Beekman zat zodoende op de bank. In de wedstrijdselectie keerden Jelle Goselink en Sander Vereijken terug na blessureleed.

Zij zagen dat Helmond Sport de start in Zuid-Limburg faliekant miste. Binnen 14 minuten keken de Brabanders al tegen een 2-0 achterstand aan. Tweemaal was doelman Mike Havekotte kansloos. In de zesde minuut stond Xian Emmers vogeltje vrij tussen drie Helmondse centrumverdedigers, acht minuten later doken Patrick Pflücke en Dylan Vente voor de keeper op: 2-0.

Machteloos

Van een herrijzenis van de gasten was toen nog absoluut geen sprake. Integendeel. Helmond Sport was daarvoor te machteloos én had bovendien pech dat scheidsrechter Laurens Gerrets in de duw van Guus Joppen op Dylan Seys geen penalty zag. Dat het Helmondse doelpunt uit een corner kwam, en pas na de 3-0 van Vente, was tekenend. Jarno Lion scoorde uit een voorzet Van Keilegom.

Het doelpunt van Lion bracht het nodige vuur bij Helmond Sport. Die grinta leverde de uitploeg ook de nodige kansen op. En uiteindelijk zelfs de absoluut onverwachte 2-3 en 3-3, een zogenaamde Helmontada. Nadat Seys voor rust de paal trof zorgde Beekman met zijn invalbeurt voor twee doelpunten: hij scoorde de aansluitingstreffer én bediende vervolgens Gaétan Bosiers bij de gelijkmaker.

Zo deinsde Helmond Sport even op een flow. Een flow die abrupt werd onderbroken door scheidsrechter Laurens Gerrets. Hij staakte de wedstrijd een paar minuten nadat het Roda-publiek wat op het veld gooide. De onderbreking kwam Roda niet verkeerd uit. Helmond Sport moest zo weer in de achteruit en kreeg uit het niets de 4-3 van Pflücke tegen. Ondanks een slotoffensief volgde dit keer geen wederopstanding. Wel nog de 5-3 van Emmers.

Roda JC-Helmond Sport 5-3 (3-1)

6. Emmers 1-0, 14. Vente 2-0, 28. Vente 3-0, 32. Lion 3-1, 52. Beekman 3-2, 53. Bosiers 3-3, 69. Pflücke 4-3, 89. Emmers 5-3.

Scheidsrechter: Gerrets.

Geel: Marzo (Roda JC), Lion (Helmond Sport).

Roda JC: De Boer; Marzo (46. Van Anholt), Werker, Joppen, Absalem; Van den Berg (75. Vossebelt), Bouchouari (46. Klaassen), Emmers; Limbombe (46. Amissi), Vente (88. Yayi Impie) Pflücke.

Helmond Sport: Havekotte; Lion (79. Houttequiet), Van der Meer, Van Hove; Reith, De Bie (46. Fosu-Mensah), Bosiers (71. Vereijken), Van der Sluys; Van Keilegom (46. Beekman), Seys (79. Goselink), Van Landschoot.