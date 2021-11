De lijdensweg van Helmond Sport duurt voort met late nederlaag tegen NAC Breda

Helmond Sport had vooraf eindelijk weer eens wat meer perspectief in Breda; Arno Van Keilegom was weer terug van een blessure en Jossué Dolet terug van een schorsing. Dat Keyennu Lont alsnog af moest haken - hij was ziek - viel wel tegen, maar het deerde de Helmonders voor rust niet.

Het begin was nog wel enigszins moeizaam met twee aardige mogelijkheden voor NAC, dat in een heuse vormcrisis verkeert en is afgezakt naar de dertiende plek. Helmond Sport doet het de laatste weken niet veel beter, maar krabbelde na die zwakke beginfase wel weer aardig op.

Bal op de paal

Dolet had zelfs 0-1 móéten maken nadat hij ontsnapte aan de buitenspelval en alleen op het doel af liep, maar hij raakte de paal. Een gemiste kans. Helmond Sport nam daarna langzaam het initiatief over van NAC en kreeg via Jellert Van Landschoot (vrije trap op randje zestien) en Jules Houttequiet nog kansen. Maar omdat zij faalden in de afronding bleef het 0-0 tot de rust.

In de tweede helft zakte het spelpeil tot een wel heel bedenkelijk niveau en leek het op 0-0 af te stevenen. De wedstrijd verdiende ook eigenlijk geen winnaar, maar daar dacht Adilehou anders over. Hij knikte de bal via de handen van doelman Mike Havekotte in het doel. En dus leed Helmond Sport alweer de tiende nederlaag van het seizoen en zakt de ploeg verder weg in het moeras.

Helmond Sport: Havekotte; Reith, Bukusu (34. Fosu-Mensah), Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Lion, Bosiers, Van Landschoot; Dolet (67. Van Keilegom), Houttequiet (85. Van Hove).