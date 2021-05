De marathonman van Helmond Sport slikte pijnstillers om bijzondere mijlpaal te bereiken: ‘Was echt zwaar’

Of het altijd even verstandig was om geen minuut te missen? Niet altijd, weet Alec Van Hoorenbeeck. De van KV Mechelen gehuurde verdediger merkte dat hij door de vermoeidheid op het einde van het seizoen nog een paar foutjes maakte, die hij niet hoorde te maken. ,,Ik had af en toe van die kwaaltjes waarmee ik misschien beter rust had kunnen pakken, maar ik had dat record in mijn achterhoofd. Dat nemen ze me nu ook niet meer af. Toch zou ik het de volgende keer anders doen”, zegt de Belg, die 38 competitiewedstrijden én een bekerwedstrijd speelde.