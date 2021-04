De periodedroom van Helmond Sport is nog in leven, ondanks ‘gemiste kans’ tegen Jong Ajax: ‘Gat moeten slaan’

Als een gemiste kans. Zo voelde het gelijkspel tegen Jong Ajax (1-1) van maandag nog het meest voor Helmond Sport. De periodedroom is nog altijd in leven, maar het had zoveel mooier kunnen zijn, vond spits Jelle Goselink, die dacht te scoren. Arbiter Laurens Gerrets dacht er anders over.