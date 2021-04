De periodedroom van Helmond Sport is nog niet uiteengespat, maar het wordt nu wel erg lastig

Het is dat Guus Joppen (31) zijn hoofd van nature niet zo snel in de war laten brengen. De aanvoerder van Helmond Sport is na een overwinning of nederlaag de nuchterheid zelve en dat was vrijdag in Volendam maar goed ook. Want er was genoeg reden om te vloeken en te tieren bij Helmond Sport, dat in de tweede helft compleet door het ijs zakte en met 5-1 onderuit ging. Of zoals Joppen het zei: ,,Het klapte ineens helemaal in elkaar. Foute passes, fouten in de dekking en weet ik veel meer. Alles ging eigenlijk mis”, analyseerde hij.