De promotieheld van Excelsior werd groot bij Helmond Sport: ‘Het is één groot gekkenhuis’

Nog nooit kwam er zoveel op Van Gassel af als zondag na de wedstrijd tegen ADO Den Haag (4-4). Hij somt nog eens op wat er allemaal gebeurde: Excelsior was dood en begraven, maar knokte zich in een goed kwartier terug van een 3-0 achterstand. En dat terwijl de supporters van ADO al klaar stonden om het veld te bestormen. ,,Het Haags kwartiertje was deze keer voor ons”, grijnst Van Gassel, die Thijs Dallinga in de extra tijd de 3-3 zag maken. ,,Het was één groot gekkenhuis, ook met al die supporters op het veld. Maar we zijn veilig en wel thuisgekomen.”