De Regt verkiest zekerheid in Regionalliga boven Helmond Sport: ‘Helmond blijft een warme club’

Een tweejarig contract bij SV Straelen of wachten op een aanbieding van Helmond Sport? Ferry de Regt (31) kiest voor het eerste en verruilt de eerste divisie voor de Regionalliga. ,,Bij Helmond Sport is nog veel onduidelijk en de aanbieding van Straelen was goed”, verklaart de Venlose verdediger.

De Regt had een aflopend contract bij Helmond Sport, waar hij tussen 2012 en 2015 ook al speelde. Hij was nu aan het eerste seizoen in zijn tweede periode bij de club bezig, Helmond Sport was ook graag langer met hem doorgegaan. Maar vanwege corona heerst er bij veel eerstedivisieclubs, zo ook bij Helmond Sport, nog heel veel onduidelijkheid. Als een ambitieuze Regionalliga-club zich dan meldt met een serieuze aanbieding, is de keuze niet moeilijk. ,,En ik heb de Duitse competitie nog niet gehad, het is weer eens wat anders”, ontvouwt De Regt.

Straelen ligt net over de grens bij Venlo, hij is in een kwartier op de club. Ook dat speelde een rol, net zoals de ambities van de promovendus. Bij Straelen hadden ze De Regt al een tijdje in het vizier. ,,Ik hoorde dat ze een keer zijn komen kijken in Helmond, zodoende kwam er contact. Ik kies nu voor zekerheid, in deze coronatijd zijn clubs vooral met zichzelf bezig, zeker in de Keuken Kampioen Divisie. En het niveau in de Regionalliga is goed, vergis je niet. We spelen straks tegen de tweede teams van Borussia Dortmund en Schalke 04”, stelt De Regt, die bij SV Straelen herenigd wordt met doelman Robin Udegbe (ex-VVV) en mogelijk ook nog met Aziz Khalouta.

‘Met plezier gevoetbald’

Toch was het ergens ook wel lastig om Helmond Sport te verlaten. Zijn band met trainer Wil Boessen is al jaren goed, en zeker in zijn eerste periode beleefde De Regt er ook sportieve hoogtepunten. Afgelopen seizoen waren de prestaties dan wel slecht, de club eindigde als laatste, maar bleef het gevoel goed. ,,Helmond Sport blijft een warme club, ik heb er ook altijd met plezier gevoetbald en had best willen blijven. Maar dit kwam op mijn pad.”

En met zijn 31 jaar kijkt De Regt ook al voorzichtig naar een carrière ná het voetbal. Hij is nu nog minstens twee jaar prof, bij sv Straelen wordt elke dag getraind, maar de robuuste verdediger heeft ook een diploma als sociaal pedagogisch medewerker achter de hand. ,,Daar ligt mijn toekomst denk ik ook, werken met probleemjongeren of iets in die trant. Wie weet kan ik het combineren, maar ik wil nu eerst nog lekker een paar jaar voetballen.”

Ferry de Regt was afgelopen seizoen aanvoerder van Helmond Sport, waar hij eerder ook al voor speelde.

Selectie Helmond Sport nog onduidelijk

De Regt zal niet de enige speler zijn die Helmond Sport verlaat. Voor spits Givan Werkhoven lonkt een Italiaans avontuur, verder is de toekomst van Senne Vits, Jeroen Verkennis, Joeri Poelmans, Nick de Louw, Bram Zwanen, Tibeau Swinnen en Dean Koolhof nog onduidelijk. Zij hebben allemaal een aflopend contract. Verder spelen Kay van de Vorst, Jeffrey Neral en Bodi Brusselers op amateurbasis in Helmond. Huurlingen Diego Snepvangers en Daan Klomp hebben een aflopend contract bij NAC, het is nog onduidelijk of Helmond Sport met hen verder wil.

Verder hebben acht spelers een doorlopend contract: Stijn van Gassel, Guus Joppen, Jeff Stans, Orhan Dzepar, Sander Vereijken, Juul Respen, Robert Mutzers en Jordy Thomassen blijven sowieso. Net als coach Wil Boessen.