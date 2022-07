De vierde huurling van KV Mechelen is zomeraanwinst nummer tien voor Helmond Sport

Dailly is al gespot in Helmond en traint ook al mee met de groep. De 20-jarige aanvaller komt uit Brussel en doorliep daar lange tijd de opleiding van Anderlecht voordat hij in 2020 de overstap maakte naar KV Mechelen. Daar kende hij een vervelend jaar nadat hij in de voorbereiding op het vorige seizoen zijn kruisband scheurde en negen maanden moest revalideren. Inmiddels is hij weer hersteld.

Sterker nog: Dailly begon de voorbereiding op dit seizoen bij het eerste elftal van KV Mechelen en zijn contract werd tussentijds verlengd. ,,We willen Niklo de kans geven om zich opnieuw te bewijzen”, zei sportief directeur Tom ­Caluwé eerder. Het is het idee dat de rechtsbuiten in Helmond een volgende stap in zijn ontwikkeling zet.

Als de deal definitief definitief is, wordt Dailly de vierde huurling van KV Mechelen. Eerder werd al bekend dat Gaétan Bosiers, Jarno Lion en Jules Houttequiet nog een jaar op De Braak actief zijn. Verder is het nog wachten op de afronding van de transfer van Dylan van Diepen, hij traint al even mee, maar moet nog gekeurd worden. Inclusief Van Diepen telt de selectie nu 23 spelers, daar moeten nog 3 á 4 echte topversterkingen bij komen voor het nieuwe seizoen. En het is anderzijds ook niet ondenkbaar dat er nog een aantal spelers af zullen vloeien.

Selectie 2022-2023 (tussen haakjes de afloopdatum van het contract)

Doel: Mike Havekotte (2023), Robin Mantel (2023), Ahmed Azmi (2023).

Verdediging: Bram van Vlerken (2024), Flor van den Eynden (2024), Daniel Breedijk (2023), Robin van der Meer (2023), Bryan van Hove (2024), Gabriël Culhaci (2024).

Middenveld: Sander Vereijken (2023), Marcus Scholten (2024), Wassim Essanoussi (2024), Jellert Van Landschoot (2023), Elmo Lieftink (2025), David Mistrafovic (2025), Jarno Lion (huur tot 2023), Gaétan Bosiers (huur tot 2023).

Aanval: Arno Van Keilegom (2024), Martijn Kaars (2025), Jelle Goselink (2023), Jules Houttequiet (huur tot 2023), Niklo Dailly (huur tot 2023).