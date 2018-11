De voorspellingen van Robert Braber (RKC Waalwijk): ‘Ben geschrokken van Helmond Sport’

voorbeschouwing Helmond Sport-trai­ner Robby Alflen over duel met RKC: ‘Het klinkt gek, maar ik heb een goed gevoel’

16 november Thuis tegen RKC moet het zaterdagavond gaan gebeuren voor Helmond Sport, dat na 13 duels nog altijd zonder overwinning is. Ondanks die reeks heeft trainer Robby Alflen er vertrouwen in. ,,Het klinkt gek, maar ik heb een goed gevoel over die wedstrijd tegen RKC.”