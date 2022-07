De weg naar succes is nog lang voor Helmond Sport, blijkt wel weer in Nuenen: ‘Moet ook nog wat bij’

Aan wilskracht ontbreekt het Terzi in elk geval niet: hij zit nu dagelijks vrijwillig twee uur in de auto om heen en weer naar Krefeld te rijden. Het deert de rechtsback niet, vorig seizoen zat hij voor een enkele reis naar Lotte net zo lang in de auto. De Duitser speelde daar in de Regionalliga, het vierde niveau, bij Sportfreunde Lotte en sprong in het oog met zijn zeven assists. Die creativiteit kan Helmond Sport goed gebruiken, bleek in Nuenen wel weer.