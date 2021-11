De zorgen nemen toe op De Braak na een belabberde week voor Helmond Sport: ‘Zo kunnen we niet verder’

Het duurde zo’n vijftien minuten, maar toen vielen er dan toch stevige woorden in de kleedkamer van Helmond Sport. De ploeg van trainer Wil Boessen had zichzelf zojuist in eigen huis voor schut gezet tegen Roda JC en met name de gelatenheid waarmee de 0-3 nederlaag werd ondergaan, was schrijnend. En dus besloot Kevin Bukusu, een wisselspeler, zijn teamgenoten eens flink op scherp te zetten met een minutenlange tirade in de kleedkamer.