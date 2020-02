Defensieve problemen voor Helmond Sport tegen Excelsior: ‘Zo snel mogelijk van die laatste plek af’

De Regt en Verkennis vormden de laatste weken het centrale duo en gaven weinig weg. Tegen FC Den Bosch werd de nul gehouden en tegen FC Volendam, dat voetballend wel veruit de betere was, werd ook niet bijzonder veel weg gegeven. ,,Jeroen doet wat hij moet doen en heeft ook nog een goede trap met links. Het is jammer dat hij nu ziek is, we moeten wat verschuiven”, zegt trainer Wil Boessen in aanloop naar het thuisduel met Excelsior. Nick de Louw, een alternatief in de defensie, is ook nog geblesseerd. Boessen dubt ook nog over zijn opstelling.

Ook Dean Koolhof (knie) en Senne Vits (voet) ontbreken nog in de selectie. En dat terwijl Helmond Sport iedere speler goed kan gebruiken. Zeker nu de ploeg is afgezakt naar de laatste plaats op de ranglijst. ,,Onvoorstelbaar”, zegt Boessen, die juist ‘heel tevreden is’ over de duels na de winterstop. Alleen tegen FC Eindhoven zakte zijn ploeg door de ondergrens. ,,Ik snap niet dat wij op die laatste plek terecht zijn gekomen. Nu we er staan, moeten we er zo snel mogelijk weg. Het gaat om een stukje eergevoel.” Boessen merkt ook dat het in de groep leeft om van die vermaledijde laatste plek af te komen. ,,De spelers blijven hard werken, in plaats van janken en mauwen.”

Overtuiging