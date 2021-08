Derde nederlaag in drie duels: Helmond Sport beleeft slechtste seizoensstart in 26 seizoenen

400 doelpunten, nieuws in België én nu de hoop van Helmond Sport: ‘Aan mij om het alsnog te laten zien’

4 augustus Met een duizelingwekkend aantal van 400 doelpunten was Jellert van Landschoot (24) als achtjarig jochie al de trots van Kleit. Het dorpje van 2.500 inwoners blijft zijn basis. Of hij nu een belofte bij Club Brugge is, of dat hij - zoals nu - zijn loopbaan alsnog wil lanceren bij Helmond Sport: ,,Ik ben mentaal nu sterker dan ooit”, zegt de Belg in aanloop naar de competitiestart, vrijdag in Den Bosch.