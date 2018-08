Directeur Helmond Sport: 'De stad moet weer achter ons staan'

Interview Helmond Sport-trai­ner Robby Alflen heeft zijn lesje geleerd: 'Ik ben niet van het rauzen en rammen'

11 augustus Robby Alflen voetbalde met Ajax op het hoogste niveau, maar met Heracles ook in de kelder van het betaalde voetbal. De nieuwe trainer van Helmond Sport trok als speler en later als trainer overal zijn lessen uit. ,,Ik wil iets neerzetten in Nederland."