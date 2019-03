Directeur Vlemmings over rampseizoen Helmond Sport: ‘Het moet anders en ook beter’

Hoe verklaar jij de matige sportieve prestaties?

,,Verklaren vind ik een groot woord. We hebben wel de vraag gesteld van: hoe kan dit? Het is niet zo makkelijk om daar altijd een vinger achter te krijgen. We weten waar we vandaan komen (Helmond Sport eindigde de laatste vijf jaar als 13de, 17de, 13de, 13de en 19de, red.). Daarom riepen we in de voorbereiding ook niet dat we wel even de play-offs zouden halen. We weten allemaal hoe de voorbereiding ging: het team had een duidelijk idee van voetballen en we wonnen van Heracles. Daarna kwam FC Twente-thuis (2-2, red.) waarin we prima speelden. Een ouderwets avondje Helmond Sport. Als je dat afzet tegenover waar we nu staan, is dat een groot verschil.”