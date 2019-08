Dit seizoen kan weleens boeiend worden voor Helmond Sport

Het karakter moest weer terug bij Helmond Sport. Daar was iedereen het wel zo’n beetje over eens na het dramatische vorige seizoen. Op basis van het eerste competitieduel met FC Volendam (1-1) zit het met dat karakter wel goed bij de ploeg van trainer Wil Boessen. Kijk maar naar Sander Vereijken (22). Twee jaar geleden nog speler van Mierlo-Hout, en vorig seizoen actief bij Gemert. En gisteravond debuteerde hij als nummer 10 van Helmond Sport. En precies zoals ze het in Helmond graag zien. Hard werkend, brutaal en met veel lef. ,,Het was even wennen, maar als je die eerste actie hebt gemaakt, gaat het vanzelf”, grijnsde Vereijken.