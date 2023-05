Doelman die laatste twee jaar geen minuut miste, staat voor afscheid bij Helmond Sport

En dat is best bijzonder. Havekotte is de onbetwiste eerste keus sinds zijn komst in 2021. Hij miste in twee jaar geen minuut. ,,Ik heb het naar mijn zin en verder is het een keuze van de club”, zegt Havekotte in aanloop naar het slotduel van het seizoen. ,,Dat ik alles heb gespeeld, geeft aan dat ik altijd fit ben. Het zegt iets over mijn drive om elke wedstrijd te spelen. Na de winterstop had ik een dipje. Maar 76 competitieduels op rij: ik vind het speciaal. Ik kijk er naar uit om tegen PEC die reeks te voltooien.”

Havekotte hield vorige week in de derby bij FC Eindhoven (0-1) voor de tiende keer dit seizoen zijn doel schoon. In zijn debuutjaar bij Helmond Sport had hij nog negen clean sheets. ,,Het zou een hele prestatie zijn als we de nul houden tegen PEC. Wij verwachten dat die ploeg vanaf de eerste minuut gaat stormen.” De opponent uit Zwolle moet wel om kampioen te worden. PEC heeft evenveel punten als koploper Heracles (82), maar een minder doelsaldo: 96-41 (+55) om 101-42 (+59).

Volle bak

,,Beter zo’n tegenstander in de laatste wedstrijd dan een opponent die nergens meer om speelt”, vindt de captain die met Helmond Sport nog kan stijgen van de vijftiende naar de veertiende plek. ,,PEC is een club die volgend seizoen in de eredivisie speelt. Het is een mooie uitdaging dat we ons daarmee mogen meten. En ik weet ook dat het aardig volle bak wordt op De Braak. Volgens mij zijn dan ook alle ingrediënten aanwezig voor een leuke avond.”

Pas na die avond gaat Havekotte in op zijn toekomst. ,,Er spelen wel wat dingen”, zegt de sluitpost die eerder onder de lat stond bij ADO Den Haag, FC Dordrecht, Excelsior en MVV. ,,Ik moet goed nadenken of ik tweede doelman wil worden in de eredivisie of eerste keeper in de Keuken Kampioen Divisie. Ik ga een keuze maken op gevoel.”

Tegen PEC Zwolle kan Helmond Sport niet beschikken over Tom Beugelsdijk. Hij is nog niet fit na een operatie aan zijn lies.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Lion, Kreekels, Van Den Eynden, Van Hove; Vankerkhoven, Chacon; Maddy, Kaars, Van Keilegom; Goselink.