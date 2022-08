Done deal: Helmond Sport haalt zomeraanwinst nummer 15 uit Noorwegen

Lorentzen had nog een contract tot het einde van dit kalenderjaar bij Asane Football, dat uitkomt op het tweede niveau in Noorwegen. In het verleden hadden meerdere clubs hem op de korrel, maar kwam het niet tot een transfer: vandaar dat Asane Lorentzen nu de stap gunt. Via bepaalde constructies in het contract kunnen de Noren in de toekomst mogelijk nog wat aan hem verdienen.