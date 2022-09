Door kinderlijke fouten duurt de rampreeks van Helmond Sport bij Jong FC Utrecht alsmaar voort

Helmond Sport heeft zich vrijdagavond in de luren laten leggen door Jong FC Utrecht, tot voor de wedstrijd de nummer laatst in de Keuken Kampioen Divisie. Tegen de beloften van de eredivisieclub ging de Brabantse ploeg meermaals kinderlijk in de fouten, een nieuwe nederlaag volgde: 2-0.

Ervaring hebben Bram van Vlerken en Elmo Lieftink zat. Ze werden deze zomer ook met veel bombarie naar De Braak gehaald. Maar de rechtsback en middenvelder stellen tot op heden teleur. De 1-0 van Jong FC Utrecht was een nieuw dieptepunt. Van Vlerken (26) en Lieftink (28) lieten zich vlak voor rust bij een hoge vrije trap in eigen strafschopgebied als tieners aftroeven, aanvoerder Yuya Ikeshita van de thuisploeg profiteerde: 1-0.

Dat Lieftink aan de aftrap stond én Flor Van Den Eynden niet, was overigens al opvallend genoeg. De oud-speler van De Graafschap mocht ondanks het basisdebuut van Excelsior-huurling Michael Chacon blijven staan. Van Den Eynden, een van de beste aan Helmondse kant de laatste weken, werd geslachtofferd door trainer Sven Swinnen, die zijn 5-3-2 formatie inwisselde voor een 4-3-3 opstelling.

Die systeemswitch leek in het begin van de wedstrijd goed uit te pakken. Helmond Sport had de bovenhand op het troosteloze sportpark Zoudenbalch, met kansen voor Martijn Kaars (schot hoog over en schuiver naast) en Hakon Lorentzen (intikker in de handen van doelman Calvin Raatsie). Tot aan de 1-0 had Helmond Sport-goalie Mike Havekotte alleen moeten ingrijpen bij een inzet van Derensili Sanches Fernandes na een fout van Robin van der Meer.

Van slag

Helmond Sport was van slag door de openingstreffer, zo bleek wel na rust. Geen enkel doelgevaar creëerden de gasten in het derde kwart van de wedstrijd. Het eerste schot op doel was de lob van centrale verdediger Tom Beugelsdijk van 45 meter, in de handen van Jong FC Utrecht-doelman Raatsie. Nadat invaller Marcus Scholten een schotje loste, gooide Albert Lottin in de omschakeling de wedstrijd in het slot: 2-0.

Met het verlies van vrijdag, de vijfde nederlaag in de eerste zes wedstrijden dit seizoen, zette Helmond Sport de dramatische reeks bij Jong FC Utrecht voort. Nog nooit (!) wonnen de Brabanders bij de beloftenploeg uit de Domstad. De nederlaag was alweer de vierde in zeven uitwedstrijden. Zo is de formatie van Swinnen terug bij af en is van het goede gevoel overgehouden aan de 3-0 overwinning op Almere City FC van vorige week niets meer over. De voorlaatste plaats in de KKD rest.

Jong FC Utrecht-Helmond Sport 2-0 (1-0)

45+2. Ikeshita 1-0, 85. Lottin 2-0.

Geel: Chacon, Van Hove (Helmond Sport).

Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Beugelsdijk, Van der Meer, Van Hove; Lieftink (70. Bosiers), Van Ooijen (58. Essanoussi), Chacon; Kaars, Lorentzen (58. Goselink), Maddy (70. Scholten).