Dramatische avond met negatief clubrecord voor Helmond Sport in Den Bosch

In de 2de minuut had Arne Naudts al moeten scoren, maar kwam hij net een teenlengte tekort. In diezelfde minuut was ook FC Den Bosch dichtbij een treffer; Lieshoutenaar Luuk Brouwers trof de lat. Het was sowieso een open wedstrijd, met kansen over en weer. FC Den Bosch raakte nog een keer de lat en Tibeau Swinnen moest de bal van de lijn halen, aan de andere kant schoot Juul Respen namens Helmond Sport op de lat. Ook Naudts kreeg twee goede kansen, maar scoorde niet. Het bleef 0-0.

Gestuntel

Na rust stortte Helmond Sport als een kaartenhuis in elkaar. Binnen een kwartier was het 3-0 door gestuntel achterin. De eerste lag er al na twee minuten in; Sven Blummel zette voor, doelman Stijn van Gassel sloeg de bal in zijn eigen doel, een flinke blunder: 1-0. Even later schoot Danny Verbeek een vrije trap binnen (2-0) en weer even later werd het ook nog 3-0. Vincent Vermeij omspeelde Van Gassel, waarna Nick de Louw onder de bal door gleed. Zodoende werd het alsnog een dramatische avond voor Helmond Sport, dat al langer dan een jaar op een nieuwe uitzege moet wachten. De laatste keer was op bezoek bij Telstar, op 9 maart 2018.