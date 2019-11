Dramatische eerste helft kost Helmond Sport de kop tegen Jong PSV

Helmond Sport heeft door een bedroevende eerste helft verloren van Jong PSV: 2-3. Bij rust was het al 0-3. Na rust vocht Helmond Sport zich terug, maar het was te weinig voor een punt.

Helmond Sport draait de laatste weken aardig, maar zakte in de eerste helft tegen Jong PSV volledig door de ondergrens. De ploeg van trainer Wil Boessen speelde voor rust de slechtste 45 minuten van het seizoen tegen de Eindhovense beloften, die nog geen punt hadden gepakt in een uitwedstrijd. De Helmonders lieten Jong PSV voetballen en kwamen amper in de duels.

Jong PSV speelde onder meer met Jordan Teze en Amar Catic, die geregeld bij het eerste op de bank zitten. Het was echter Sekou Sidibe die een hoofdrol opeiste. In de 9de minuut scoorde hij voor het eerst na een steekpass van Robin Schoonbrood: 0-1. Even later maakte diezelfde Schoonbrood er 0-2 van nadat Teze zo uit de rug van Dean Koolhof wegliep. Tot overmaat van ramp werd het voor rust ook nog 0-3; deze keer rende de snelle Catic weg bij Ferry de Regt en legde hij de bal terug op Sidibe, die op die wijze simpel zijn tweede van de avond kon maken.

Boessen grijpt in

Boessen was het in de rust beu en greep in door Jeff Stans te wisselen voor Kay van der Vorst. De routinier speelde erg matig en oogde behoorlijk gefrustreerd. Met die wissel kreeg Boessen wel iets los bij zijn team. Helmond Sport ging nu wél de duels aan en scoorde ook via De Regt. De captain veranderde een inzet van Orhan Dzepar van richting en bracht de spanning terug.