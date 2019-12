Drietal Helmond Sport is gebrand op resultaat tegen oude club Go Ahead: ‘Ze hebben het er al weken over’

voorbeschouwingVoor Helmond Sport-spelers Givan Werkhoven, Orhan Dzepar en Jeff Stans is het duel met Go Ahead bijzonder. Het drietal stond vorig jaar nog in Deventer onder contract. ,,In de bespreking kwamen ze al met tal van informatie. Ze hebben het er al weken over”, zegt trainer Wil Boessen.

Werkhoven heeft drie jaar bij Go Ahead gespeeld. Met wisselend succes, de aanvaller vertrok afgelopen zomer naar Helmond. Werkhoven was in aanloop naar het duel met Jong AZ ziek en zat maandag ook op de bank. De kans is groot dat hij vrijdagavond naast Jeroen Verkennis in de spits staat. Ook Jeff Stans en Orhan Dzepar - die beiden 50 duels in het shirt van Go Ahead speelden - zijn vrijdagavond vermoedelijk onderdeel van de basiself.

Gelegenheidsspits Verkennis blijft ook staan. Boessen was tevreden over het optreden van de voetballer die is opgeleid als centrale verdediger. ,,Het verbaasde me niets dat hij het zo goed deed. Hij is sterk aan de bal en houdt het simpel. Jeroen doet geen gekke dingen. En hij dwong ook nog eens een strafschop af”, zag Boessen.

Het was niet genoeg voor een resultaat tegen Jong AZ. Met name na rust liet Helmond Sport het lopen en kreeg het wel heel makkelijk 4 goals om de oren. Tegen Go Ahead Eagles moet het kortom beter. ,,We hebben nog twee kansen om punten te pakken voor de winterstop en te klimmen op die ranglijst. Uiteindelijk moeten wij ernaar streven om tussen de twaalfde en vijftiende plek te eindigen. Dat is ook realistisch”, vindt de oefenmeester.

De Regt geschorst