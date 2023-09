Drukke deadlineday bij Helmond Sport: Schroijen en nog een transfer in de maak, Essanoussi is weg

De Helmonders hebben nog een uur of twaalf om Schroijen over én in te schrijven. Bij Willem II werken ze in ieder geval mee, en dat terwijl de Limburger nog een doorlopend contract heeft in Tilburg (tot volgend jaar zomer). De verwachting is dat er met de overstap geen transfersom gemoeid is. Ook omdat Willem II ruimte wil scheppen in de loonkosten en de kans op speeltijd voor Schroijen gering is. De speler in kwestie liet de training bij Willem II vrijdag al schieten.

Bij Helmond Sport wordt Schroijen niet de eerste aanwinst deze zomer. De club legde donderdag nog Anthony van den Hurk vast, en daarvoor al Doke Schmidt, Giannis Botos, Pius Krätschmer, Michel Ludwig, Mohamed Mallahi en Wouter van der Steen. Bovendien werden Amin Doudah, Alvaro Marin, Noé Rottiers en Joseph op huurbasis aangetrokken. Zo is technisch manager Jurgen Streppel bezig aan een metamorfose op De Braak. En dan te bedenken dat Helmond Sport naast Schroijen bezig is met nog een deadlinedaytransfer.

Helmond Sport heeft in ieder geval met Schroijen een icoon uit de Keuken Kampioen Divisie binnen. De voetballer uit Weert speelde liefst 356 wedstrijden op het tweede niveau in Nederland en was daarin goed voor 55 doelpunten en 45 assists. Zo speelde hij voor Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, VVV-Venlo, MVV en dus Willem II. Tussendoor was hij nog een paar maanden actief voor het Griekse AO Xanthi.

Essanoussi

Wie Schroijen in het GS Staalwerken Stadion niet gaat tegenkomen is Wassim Essanoussi. Helmond Sport heeft het contract van de aanvaller uit eigen stad per direct ontbonden. Essanoussi kwam vorig seizoen over van VVV-Venlo. Hij brak in Venlo door op zijn 17de, kwam daar tot vijf wedstrijden in de eredivisie en stond ooit in de belangstelling van Ajax. Daarna stagneerde de groei van de oud-speler van Rood-Wit’62. Hij speelde in totaal negentien duels voor Helmond Sport.

Volledig scherm Joeri Schroijen jubelt als speler van Willem II. © Pro Shots / Toin Damen