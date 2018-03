Dure nederlaag voor Helmond Sport bij Go Ahead Eagles

Het halen van de play-offs wordt een lastig verhaal voor Helmond Sport na de 3-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles van vrijdagavond. Met 10 man – Stephen Warmolts kreeg in de 67ste minuut rood – knokten de Helmonders zich nog terug, maar in de slotfase sloeg Go Ahead alsnog toe.

De voorbereiding van Helmond Sport op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles liep allesbehalve soepel. De spelersbus had op de A50 tussen Ravenstein en Wijchen panne gekregen, waardoor de selectie het diner voorafgaand aan de wedstrijd bij Van der Valk in Apeldoorn over moest slaan. Het eten werd vervolgens in pakketten naar de Adelaarshorst gebracht en in de kleedkamer genuttigd.

Op het veld had Helmond Sport geen last van opstartproblemen; de eerste 10 minuten kreeg de ploeg van trainer Roy Hendriksen alle tijd en ruimte om op te bouwen. De trainer had één wijziging in zijn basisopstelling doorgevoerd ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen FC Oss (2-1 winst): Dylan de Braal en niet Maikel Verkoelen verving de geblesseerde Jeroen Verkennis als rechtsback. In de 4de minuut stichtte Jordy Thomassen het eerste gevaar: zijn schot werd echter gekeerd door Sonny Stevens. Dat was sowieso het verhaal voor rust: kansen genoeg, maar de afwerking was slordig.

Het voetbal in de Adelaarshorst was ook slordig, zowel van Helmond Sport als Go Ahead Eagles. Dat de enige goal voor rust werd ingeleid door onhandig balverlies van Jason Bourdouxhe was dan ook typerend. Joey Suk profiteerde in de 33ste minuut door de bal over Stijn van Gassel te koppen: 1-0,

Rood Warmolts, late goal Eagles