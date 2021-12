Dylan Seys staat voor rentree tegen FC Volendam, ziekenboeg Helmond Sport loopt nu echt leeg

Seys kwam met een trainingsachterstand in de zomer naar Helmond, maar de verwachtingen waren niet minder hoog. In zijn eerste invalbeurten liet de linkspoot ontegenzeggelijk zien dat hij over kwaliteiten beschikt, zo gaf hij in de uitwedstrijd tegen MVV nog een fijne assist op Goselink. Daarna kampte hij met een terugslag, kreeg hij last van zijn lies en werd hij twee keer geveld door ziekte. Inmiddels is hij fit genoeg om in te kunnen vallen tegen FC Volendam. ,,Het is fijn dat Dylan terug is, we kunnen zijn creativiteit goed gebruiken”, zegt coach Wil Boessen.