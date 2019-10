Dzepar kreeg memorabele uitzege Helmond Sport aanvankelijk niet mee: ‘Ik wist niet wat er gebeurde’

Toen Dzepar even later op het scorebord keek, zag hij wel 0-2 staan. Hij kreeg het niet helemaal mee, ook al door de harde beuk tegen zijn hoofd. En omdat FC Dordrecht nog eens vol druk ging zetten, was er amper tijd om even rustig op adem te komen. Sterker nog: toen Jordy Wehrmann in de 83ste minuut de aansluitingstreffer voor FC Dordrecht maakte, dacht Dzepar aan hele andere scenario's dan de eerste uitzege sinds 9 maart 2018. ,,Ik dacht: we gaan een puntje over de streep trekken. Pas na het laatste fluitsignaal drong het tot me door”, stelt Dzepar.