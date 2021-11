Een kwelling voor het oog, maar toch een punt voor zwoegend Helmond Sport: ‘Interesseert me nu niet’

Vertrouwen? Vorm? Kwaliteit? Het is momenteel ver te zoeken bij Helmond Sport. Trainer Wil Boessen moest in aanloop naar de uitwedstrijd tegen TOP Oss van vrijdag vooral de scherven bij elkaar rapen. De even schrijnende als kansloze nederlaag tegen Roda JC ijlde na, net als de tirade van Kevin Bukusu. Of het door zijn uitbarsting in de kleedkamer kwam of niet: de van NEC gehuurde verdediger bracht tegen TOP wel weer wat gif in de ploeg.