Een rode kaart bij Helmond Sport, maar voor wie ook weer?

Helmond Sport in gesprek met politie en gemeente over incidenten na afloop van rumoerige derby

19 januari Helmond Sport wil snel in gesprek met de politie en de gemeente Helmond over de incidenten na afloop van de derby met FC Eindhoven. Het gaat daarbij met name over wat er allemaal gebeurde bij terugkomst op De Braak; diverse fans stellen slachtoffer te zijn geworden van politiegeweld. ,,Wij willen graag bespreken wat daar is gebeurd”, benadrukt algemeen directeur Leon Vlemmings.