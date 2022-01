Eens een grote belofte bij Club Brugge, nu vechtend voor zijn laatste kans bij Helmond Sport: 'Ik doe het voor mamatje’

Die ene wedstrijd op 16 maart 2018 staat voor altijd in het geheugen van Dylan Seys (25) gegrift. In de wedstrijd tussen RKC en MVV krijgt hij een brok in zijn keel als de spelers en fans van beide clubs in de tiende minuut klappen voor de moeder van Seys, die vlak daarvoor na een slepend ziekbed was overleden. Later scoort de aanvaller ook nog, trekt hij zijn RKC-shirtje uit en toont hij een ondershirt met de tekst: ‘Voor altijd bij me, mamatje.’ ,,Ik ben een mama’s kindje, ik heb haar handtekening op mijn kuit en ‘mama’ op mijn arm getatoeëerd. Dat geeft rust.”