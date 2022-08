Eens een talentvolle PSV-goalie, nu keepersgoeroe in Brabant: ‘Dan hoor je dat je op je 17de moet stoppen...’

Ja, Wim Ribbens denkt zeker nog weleens terug aan de tijd dat hij een talentvolle doelman bij PSV was. Hij sloot als zestienjarige al bij het tweede aan en keepte ook in het nationale jeugdelftal, waar Marco van Basten en Frank Rijkaard zijn teamgenoten waren. Maar toen was daar die herniaoperatie, waardoor een loopbaan als prof er niet meer in zat. ,,Ik was een jongen uit Eindhoven, die bij PSV keepte. En dan moet je op je zeventiende stoppen... Ja, ik vraag me weleens af hoe het had kúnnen lopen. Ach, ik heb het nu ook goed en doe iedere dag wat ik het liefst doe”, aldus Ribbens, die in Son en Breugel woont.