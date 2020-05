Eervolle vermelding voor Helmond Sport in shirtjesverkiezing: ‘Apart, afwijkend ontwerp’

Frank Evenblij (Bureau Sports), Arno Kantelberg (Esquire) , Victoria Koblenko (actrice/presentatrice), Jan-Joost van Gangelen (FOX Sports) en Sjoerd Mossou (AD) bespraken twee uur lang al hun favorieten en kozen een definitieve winnaar. Het shirt van Willem II uit het seizoen 1958/159 is de mooiste, gevolgd door de shirts van Feyenoord (1983/1984) en Ajax (1969/1972). Volgens juryvoorzitter Mossou was het eigenlijk niet te doen om een winnaar te kiezen. ,,Soms was het echt appels met peren vergelijken. We hebben onze emoties vakkundig uitgeschakeld. Victoria had wat dat betreft een belangrijke rol in de jury: zij keek vanaf het eerste moment puur naar het ontwerp, zonder allerlei oude-mannen-romantiek”, benadrukt de columnist van het Algemeen Dagblad.