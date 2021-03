Einde van een tijdperk: ‘marathondoelman’ Stijn van Gassel mikt op stap hogerop en verlaat Helmond Sport

Stijn van Gassel (24) gaat Helmond Sport na acht jaar verlaten. De doelman uit Ysselsteyn heeft een nieuw contractvoorstel aan de kant geschoven, omdat hij graag een stap hogerop wil maken. ,,Dat is jammer, we hebben ons best gedaan om Stijn te houden”, zegt technisch manager Louis Coolen.

Van Gassel heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen en gaat dat dus niet verlengen, Helmond Sport startte in november al de gesprekken om de doelman langer binnenboord te houden. Daarmee was Van Gassel zelfs de eerste op het lijstje van de clubleiding, maar de doelman wil zelf verder kijken. De keeper voelt dat het tijd is om zijn vleugels uit te slaan, nadat Helmond Sport hem in 2013 als 16-jarig broekie oppikte bij SV Venray.

Quote We hadden Stijn graag hier gehouden. Hij heeft zich goed ontwikkeld, we denken dat er nog veel rek in hem zit Louis Coolen, Technisch manager Helmond Sport

Op De Braak kreeg Van Gassel alle kansen om zich te ontwikkelen. Hij maakte op 22 april 2016 zijn debuut tegen TOP Oss, als invaller voor Wouter van der Steen, die ná dat seizoen de stap naar sc Heerenveen maakte. Eén jaar later veroverde hij al een basisplaats, trainer Roy Hendriksen gaf hem zelfs de voorkeur boven de dure en ervaren Ferhat Kaya. Sindsdien keepte hij alles, sterker nog: tot de wedstrijd tegen Jong AZ eind vorig jaar miste de goalie 136 duels op rij geen minuut. De ‘marathondoelman’ moest afhaken met een beenwond, nu keept hij weer alles.

Stijn van Gassel hielp in het verleden in de bakkerij van zijn vader in Ysselsteyn. Inmiddels is de bakkerij verkocht.

Roda JC?

Het is nog niet bekend waar Van Gassel volgend seizoen gaat keepen. Roda JC is één van de clubs die aan hem gelinkt wordt; de contracten van de doelmannen in Kerkrade lopen af en Van Gassel werkte bij Helmond Sport al jaren samen met Rein van Duijnhoven en Remond Strijbosch, nu keeperstrainer en assistent-trainer bij Roda JC.

Technisch manager Coolen benadrukt dat Helmond Sport er alles aan heeft gedaan om de bakkerszoon uit Ysselsteyn te behouden. Het idee was om mét de zelfopgeleide doelman door te groeien en in de toekomst mogelijk een transfersom aan hem over te houden. ,,We hadden hem graag gehouden, Stijn heeft zich goed ontwikkeld. Wij denken ook dat er nog veel rek in hem zit. We wensen hem als Helmond Sport ook het beste.”