Eindelijk feest bij Helmond Sport: Kaars zet De Braak in vuur en vlam

De crisis is bezworen, de rode lantaarn uit handen gegeven. Na vier nederlagen in evenzoveel duels boekte het ambitieuze Helmond Sport vrijdagavond dan eindelijk zijn eerste zege van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, op Almere City FC met liefst 3-0.

Martijn Kaars zette De Braak met twee treffers in vuur en vlam, maar Eros Maddy was toch echt de man die de wedstrijd liet ontbranden. De van FC Utrecht overgekomen aanvaller bracht bij zijn eerste basisplaats sinds Jong AZ-thuis in speelronde 2 enorme energie én snelheid. Dat zijn accuratesse soms te wensen overliet, daar maalde niemand om.

Zijn teruggelegde voorzet na twaalf minuten was goud waard. Na een pass van Bryan van Hove liet Maddy - die speelde in plaats van middenvelder Arno van Keilegom - spits Kaars (via een Almere-been) scoren. Na een dik halfuur kreeg hij zelf de kans op de 2-0, ware het niet dat de bal op het stroperige kunstgras onder zijn voet bleef hangen.

Die misser deerde Helmond Sport uiteindelijk niet. Het elftal van Sven Swinnen had weinig te duchten van Almere City FC, dat de eerdere twee uitduels ook al had verloren. Ja, wat vrije trappen gaf de thuisploeg weg. De enige keer dat doelman Mike Havekotte voor rust moest duiken was bij een afstandsschot van Tim Receveur: een simpele prooi. Een volley van rechtsback Hamdi Akujobi zeilde eerder voorlangs.

Volledig scherm De spelers van Helmond Sport vieren de 1-0. © Pro Shots / Ron Baltus

Defensief sterk

Ook na rust bleef de Helmond Sport-defensie onder leiding van de opnieuw florerende Flor van den Eynden, Tom Beugelsdijk en Robin van der Meer eenvoudig overeind. En dat terwijl Jeremy Hilterman en Anthony Limbombe bij Almere City binnen de lijnen kwamen.

In de counter sloeg Helmond Sport vervolgens toe. Hakon Lorentzen profiteerde aan het begin van de tweede helft, na een merkwaardige terugspeelpass van Akujobi. Waarna Kaars met een kopbal de wedstrijd in het slot gooide. Dat doelpunt was voor Swinnen dé mogelijkheid om Michael Chacon zijn debuut te gunnen. De middenvelder kwam woensdag, op deadlineday, over van Excelsior en maakte in zijn eerste minuten voor Helmond Sport meteen indruk.

Met de zege wipte Helmond Sport niet alleen over Jong FC Utrecht heen, de volgende tegenstander, maar ook over FC Den Bosch en ADO Den Haag. Zo is de opmars richting de play-offplekken ingezet.

Opstelling Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van den Eynden, Beugelsdijk, Van der Meer, Van Hove (84. Terzi); Lieftink (84. Lion), Lorentzen (71. Chacon), Van Ooijen; Maddy (71. Goselink), Kaars (90+2 Van Keilegom).