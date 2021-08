Eindelijk raak voor Helmond Sport: captain Van der Meer zorgt tegen Jong PSV voor opluchting

Helmond Sport is af van de hatelijke nul én de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Na drie nederlagen scoorde de formatie van trainer Wil Boessen vrijdagavond een voltreffer tegen Jong PSV: 1-0. Aanvoerder Robin van der Meer werd matchwinnaar in een sfeervolle Braak.

De eerste helft speelde Helmond Sport nog zonder overtuiging. Dat had te maken met Jong PSV, dat aanvallender acteerde dan de voorgaande tegenstanders. Maar ook met de (wijze) les die trainer Wil Boessen het elftal de afgelopen trainingsweek had voorgeschoteld: de verdediging gesloten houden, ook, of misschien vooral, als Helmond Sport zelf aan de bal is.

Geen cadeautjes van Helmond Sport

De ploeg van Boessen voetbalde georganiseerd én gereserveerd. Van cadeautjes zoals in de afgelopen wedstrijden - volgens Boessen had Helmond Sport zes van de zeven tegengoals weggegeven - was zodoende geen sprake. Eenmaal moest doelman Mike Havekotte voor rust optreden, bij een schot van Nigal Thomas na een minuut of twintig. Vlak ervoor liet Arno van Keilegom de supporters van Helmond Sport juichen, al was dat tevergeefs omdat zijn fraaie vrije trap in het zijnet plofte.

Na de pauze gooide Helmond Sport alle schroom van zich af. Althans, daar leek het in de beginfase van het tweede bedrijf op. Met twee kansen in de eerste acht minuten. Nadat clubtopscorer Jelle Goselink een open kans uit een corner had gemist, hielp Gaétan Bosiers een grote mogelijkheid om zeep. Hij joeg de bal van binnen de zestien van PSV, zonder een tegenstander in de buurt, huizenhoog over. Ongekend wild.

Aanvoerder doet het

Verdediger Van der Meer deed wat de aanvallers van Helmond Sport nalieten: scoren. De aanvoerder knikte in de 66ste minuut een corner van Van Keilegom kiezelhard raak: 1-0. Opvallend genoeg zakte de thuisploeg daarna in. Maar dit keer kreeg Helmond Sport het deksel op de neus, zoals vorige week na de 2-2 tegen MVV (3-2). Zo ging het schot van PSV-talent Fode Fofana naast.

Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Bosiers (82. Vereijken), Lion, Van Landschoot (90+1. Breugelmans); Van Keilegom, Goselink, Houttequiet (60. Seys).

Jong PSV: Müller; Comenencia (61. Markelo), Van de Blaak (88. Sealy), Vos, Oppegaard; Kjolo, Timan (68. Tielemans), Saibari; Thomas (66. Toure), Fofana, Antonisse.