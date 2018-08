Ervaren verdediger Kjell Knops tekent bij Helmond Sport: 'Wil weer lekker voetballen'

Helmond Sport heeft zich versterkt met Kjell Knops (31). De verdediger uit Limburg trainde al een week mee in Helmond en heeft donderdag een contract voor één seizoen getekend. ,,We hebben een goede, jonge en gretige groep waar ik met mijn ervaring een rol in kan vervullen."

Knops speelde in het verleden dik 150 wedstrijden voor MVV en verkaste daarna naar Port Vale, dat actief is in de League One, het derde niveau in Engeland. Ook daar maakte hij de nodige minuten, totdat hij geblesseerd raakte aan zijn knie. Het afgelopen seizoen kwam hij helemaal niet in actie, in de voorbereiding sloot hij in eerste instantie aan bij MVV. Maar hij kiest nu dus voor Helmond Sport.

Goede trap

Inmiddels is Knops weer topfit. ,,Na een vervelende periode wil ik weer lekker voetballen. Ik ben een linksbenige centrumverdediger die graag op wil bouwen vanuit de verdediging. Ik beschik over een goede trap en schuw de duels zeker niet. We gaan er met z'n allen een mooi jaar van maken in Helmond", zegt Knops.